Turismo do Centro apresentou “Sabores ao Centro” em Madrid

O Centro de Portugal foi um dos protagonistas da FITUR – Feira Internacional de Turismo, em Madrid. A região esteve em destaque no stand do Turismo de Portugal, no sábado, 25 de Janeiro, com um evento em que divulgou o projecto “Sabores ao Centro”.

O projecto “Sabores ao Centro!”, uma iniciativa que promove a riqueza e diversidade gastronómica e a oferta de enoturismo do Centro de Portugal, foi apresentado em Madrid, no decorrer da FITUR- Feira Internacional de Turismo.

Na abertura da apresentação, a vice-presidente da Turismo Centro de Portugal, Anabela Freitas deu a conhecer as principais valências turísticas da região, com foco principal na gastronomia e vinhos.

“O Centro de Portugal é a maior região de turismo do país, com oito sub-regiões ricas em património, natureza e produtos locais. Temos parques naturais, geoparques, passadiços, lugares património da humanidade, cultura, história e gastronomia”, referiu.

Para destacar a ligação entre o turismo e a gastronomia, particularmente importante por valorizar os produtores e os produtos únicos do território, destacou a diversidade.

“Se visitarem cada uma das oito sub-regiões, descobrem maneiras diferentes de confeccionar o mesmo prato. Os visitantes podem passar oito fins-de-semana, ou oito semanas, e descobrir sempre novos pratos e produtos, queijos e doçaria diversa e vinhos notáveis”, acrescentou.

Segundo o Turismo do Centro, o programa “Sabores ao Centro!”, tem como grande objectivo “promover a região Centro de Portugal como destino de turismo gastronómico sustentável”.

Com essa finalidade, o programa prevê a criação de uma plataforma inovadora, que destaca a cultura gastronómica da região, complementada com a sua paisagem, património e talento criativo. A iniciativa envolve agentes públicos e privados, destacando a importância da cooperação a nível sub-regional e supra-municipal, e foca-se em potenciar os recursos e promover as diversas ofertas de todo o território regional.

O projecto prevê quatro medidas-chave: os Prémios “Sabores ao Centro!”, uma Agenda de Eventos, Rotas Gastronómicas e uma forte campanha de marketing.