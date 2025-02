Avenida Ernest Solvay na Póvoa de Santa Iria continua à espera de requalificação

A Avenida Ernest Solvay, na Póvoa de Santa Iria, continua à espera de receber um plano de requalificação que possa melhorar o atravessamento pedonal e o estacionamento automóvel. O estudo de novas soluções para a avenida está em curso e o município garante que tem intervindo na zona adjacente para tentar melhorar as condições gerais de estacionamento na zona, que ao fim do dia se transforma num problema para quem ali reside, com carros a mais e lugares a menos.

O assunto veio a lume numa das últimas reuniões da Câmara de Vila Franca de Xira, com o vereador David Pato Ferreira (PSD/PPM/MPT) a lembrar que aquela via estruturante da cidade da Póvoa de Santa Iria precisa urgentemente de uma intervenção global. A Avenida Ernest Solvay, recorde-se, une a Estrada Nacional 10 ao silo de estacionamento situado na Avenida Dom Vicente Afonso Valente.

“Estamos para já a repavimentar a Praceta General Norton de Matos e a melhorar as condições de atravessamento com passadeiras de última geração na Avenida D. Vicente Afonso Valente e na Rua Américo Costa para melhorar as condições gerais da zona e das pracetas adjacentes à Ernest Solvay”, explicou o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS).

Tal como O MIRANTE já havia noticiado vários moradores da zona lamentam a forma como é feito o estacionamento na Avenida Ernest Solvay, sem qualquer controlo ou cuidado por parte dos condutores, muitas vezes em cima das passadeiras, obstruindo a visibilidade a quem precisa de atravessar a rua.