Igreja Matriz da Atalaia abriu ao público com horário reduzido

A Igreja Matriz de Atalaia vai passar a estar aberta à sexta-feira, na parte da manhã, por marcação, numa parceria entre a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha e a Fábrica da Igreja de Nossa Senhora da Assunção da Atalaia, que celebraram um acordo para a abertura ao público de um dos mais notáveis exemplos da arquitectura renascentista em Portugal.

A iniciativa é fruto de um protocolo de cooperação recentemente estabelecido entre as duas entidades que tem como objectivo o aproveitamento turístico do monumento nacional, possibilitando a sua abertura ao público um dia por semana, ou ainda em casos pontuais com aviso prévio de visita à Fábrica da Igreja, sendo assegurada essa abertura por um técnico de turismo do município. Já em 2019 as duas instituições haviam celebrado um protocolo para preservação, valorização, gestão, limpeza e manutenção da Igreja da Igreja Matriz de Atalaia, em candidatura a fundos comunitários.

A Igreja possui, no seu interior, azulejos policromados, amarelos e azuis, de grande efeito artístico do século XVII. Dedicada a Nossa Senhora da Assunção, foi mandada edificar cerca de 1528 por D. Pedro de Meneses, Conde de Cantanhede. A sua traça foi elaborada por João de Castilho, sendo os programas decorativos do portal principal e do arco cruzeiro da autoria de João de Ruão, naquela que é uma das primeiras obras feitas pelo mestre normando em Portugal. O edifício do século XVI é considerado Monumento Nacional desde 1926.