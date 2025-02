Renovação do segundo jardim de Almeirim começa em Março

A requalificação do Jardim dos Charquinhos, o primeiro construído em Almeirim após a revolução do 25 de Abril, vai ser feita pela Construtora Estradas do Douro 3, que ganhou o concurso para a empreitada pelo preço de 720.026 euros, menos 16.761€ que o valor base definido pelo município. A empresa de Cinfães, no distrito de Viseu, foi a seleccionada por fazer o preço mais baixo, que era o critério de adjudicação, sendo que só concorreram três empresas. O presidente do município prevê que em meados de Março possam começar as obras, que têm um prazo de execução de 270 dias.

O segundo classificado no concurso apresentou um valor mais caro em 7.313 euros e o terceiro fez um preço superior em 12.850€. Os trabalhos incluem a modernização do espaço verde que não tinha uma intervenção de fundo há quase duas décadas e a sua ligação ao novo Espaço de Valências Variadas – IVV, que está para ser inaugurado. Vai também ser construído um parque de estacionamento entre o jardim e o Centro Escolar dos Charcos, com capacidade para 50 viaturas, num terreno para onde estiveram previstas as instalações do centro paroquial, que não puderam ser feitas devido ao facto de existir no local uma linha de água, o Vale Virgo, que foi manilhado há cerca de três décadas.

O projecto pretende mudar completamente o espaço, mantendo algumas funcionalidades como as casas de banho, melhoradas, que vão ficar junto ao parque infantil que vai ser todo renovado. Vão ser colocadas mais 12 árvores, seis das quais no jardim actual e as restantes no novo estacionamento. Vai haver também pavimentos em calçada, além de terra batida como existe neste momento, bem como estacionamento para bicicletas. O actual lago que existia desde a construção do jardim vai desaparecer, mas em compensação no parque infantil vão existir equipamentos alusivos à água.

Além do jardim dos Carquinhos e do jardim da República, que durante muitos anos foi o primeiro e único, a cidade tem mais dois grandes espaços verdes: o jardim da biblioteca e parque da zona norte.