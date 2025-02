Rubén Daniel vence prova inaugural nos campeonatos de Tiro com Arco

A primeira prova dos campeonatos da Federação dos Arqueiros e Besteiros em Portugal terminou com um balanço positivo para os atletas do Rugby Clube de Santarém. Rubén Daniel foi o principal destaque, vencendo a prova no escalão de juniores, na categoria BowHunter Recurve (BHR). Os restantes atletas do clube foram todos estreantes em competição. José Piteira ficou em 4º lugar na categoria BHR, no escalão de juniores. Cátia Carlos alcançou igualmente a quarta posição, mas no escalão adultos femininos. Celso Pereira foi o último estreante, na categoria BHR em adultos masculinos.

A próxima prova vai realizar-se no Pavilhão Municipal de Santarém a 9 de Fevereiro e a organização está a cargo da secção de tiro com arco do Rugby Clube de Santarém.