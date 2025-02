ULS Lezíria iniciou reuniões com profissionais de cardiopneumonologia

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) iniciou a 27 de Janeiro as “Reuniões Científicas de Cardiopneumologia”, uma iniciativa integrada no plano de formação da cardiopneumologia, com o objectivo de impulsionar o desenvolvimento científico e a formação contínua dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica (TSDT) nesta área.

Este projecto visa não só enriquecer o conhecimento técnico dos profissionais, mas também promover a troca de experiências e saberes entre o Hospital e os Cuidados de Saúde Primários, segundo informa a instituição em comunicado. Com uma periodicidade mensal, as reuniões proporcionam um ambiente aberto e colaborativo, permitindo que os profissionais de saúde, de forma individual ou em grupo, apresentem e discutam temáticas de relevância na área, estimulando a aprendizagem e a actualização constante.