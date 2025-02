VFX investe mais de meio milhão em viaturas de recolha de lixo

Vila Franca de Xira vai comprar, à Nors VT Trucks and Buses Portugal, duas novas viaturas pesadas de recolha de resíduos urbanos, destinados a reforçar a frota do município. O negócio, de 642.300€, foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara mas o problema do lixo acumulado em muitas das ilhas ecológicas do concelho continua a gerar críticas. A chegada das novas viaturas está prevista para as próximas semanas.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), garante que se trata de mais um investimento visando melhorar a recolha de lixo no concelho, mitigando os impactos negativos causados pela acumulação de resíduos, promovendo um ambiente mais limpo e saudável para os munícipes. “O sistema de recolha de resíduos é um dos grandes desafios das grandes cidades. Temos contratado pessoal e equipamento para depósito de resíduos e viaturas. Além disso, por força de compromissos nacionais assumidos com a Europa, estamos a introduzir novos subsistemas de recolha dentro dos restantes, como os bio-resíduos, que lançam novos desafios”, explica o autarca.

Fernando Paulo Ferreira lembra também que o problema do lixo é muitas vezes um problema cívico dos cidadãos, ao não colocarem o lixo nas ilhas ecológicas e dentro dos contentores ou estacionando os carros em frente a estes locais impedindo a recolha. “Temos um concelho com 300 km2, com cidades, vilas e aldeias, ruas estreitas, características muito diversificadas. É um trabalho em que estamos absolutamente empenhados”, garante.

Barreira Soares, vereador do Chega, diz que a compra das duas viaturas é insuficiente e que é preciso reforçar o quadro de pessoal para a recolha. “Temos de ir mais longe e resolver este problema que tem transtornado os munícipes e feito com que as pragas se mantenham no concelho. O executivo tem de ir mais fundo, investir mais neste departamento, tem de ser feita alguma coisa”, exigiu.