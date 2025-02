Centro 2030 abre concurso para apoiar a criação de novas empresas associadas ao conhecimento

O Programa Regional do Centro (Centro 2030) abriu um concurso, com uma dotação de cinco milhões de euros, para financiar projectos empresariais que contemplem a aplicação de resultados de Investigação e Desenvolvimento (I&D) ou que detenham uma forte componente de valorização do conhecimento, incluindo áreas intensivas em tecnologia e criatividade, informa a entidade em comunicado.

O concurso “Empreendedorismo Qualificado Associado ao Conhecimento” tem por finalidade apoiar as micro e as pequenas empresas em fase de arranque, reconhecidas como empresas inovadoras. Empresas com uma idade máxima até 3 anos, que realizem regularmente actividades de investigação e desenvolvimento e demonstrem vir a desenvolver produtos, serviços ou processos novos ou substancialmente melhorados em comparação com a situação no seu sector.

Isabel Damasceno, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I.P. (CCDR Centro), explica que “o que se pretende é alargar as oportunidades de financiamento às empresas, em particular empresas de base tecnológica ligadas a centros de produção de conhecimento, como as universidades e os institutos politécnicos, contribuindo para apoiar o seu crescimento, a criação e valor e a atracção e fixação de recursos humanos qualificados na região”.

O concurso vem complementar os vários instrumentos de apoio do Centro 2030 dirigidos ao reforço das capacidades de investigação e inovação e de adopção de tecnologias avançadas que contribuam para a transformação estrutural da economia regional, aumentado a sua competitividade nacional e internacional, finaliza a nota de imprensa.