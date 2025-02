Furo vai fornecer água ao Valleypark no Cartaxo

A ligação do furo à rede de abastecimento de água do parque de negócios do Cartaxo, Valleypark, começa em Fevereiro e os trabalhos devem estar concluídos até ao início do Verão. A informação foi deixada pelo presidente do município, João Heitor (PSD) nas redes sociais, após a assinatura do auto de consignação da empreitada com a empresa Sondalis. O investimento ronda os 145 mil euros e irá permitir ligar a rede de abastecimento de água no Valleypark, essencial para a instalação de empresas. O parque encontra-se localizado junto ao nó de acesso à A1, no Cartaxo.

O parque de negócios do Cartaxo é uma área de localização empresarial (ALE) composta por 86 lotes, 22 dos quais vendidos. Destinada a usos industriais, logísticos, comércio e serviços, tem como objectivo proporcionar a instalação e desenvolvimento empresarial. Existem lotes desde os 500 m2 até 1000 m2. O regulamento permite a unificação de lotes, possibilita um índice de ocupação e de utilização máximo igual à área do lote e uma cércea máxima de 15 metros.