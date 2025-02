Hospital Vila Franca de Xira volta a fechar serviços ao fim de semana

O Hospital Vila Franca de Xira é um dos seis que a nível nacional têm parte das suas urgências fechadas este fim de semana, no caso nas áreas da obstetrícia e ginecologia. Para além do Hospital VFX estão ainda fechadas as urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Almada, Barreiro, Vila Franca de Xira e Leiria e a urgência pediátrica do Beatriz Ângelo, em Loures. As informações estão desde sábado no portal do SNS.

O MIRANTE tentou apurar se o fecho desta urgência no HVFX teve até agora impactos significativos nos utentes mas não conseguimos obter qualquer tipo de informação.