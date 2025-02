Maioria dos alunos carenciados do distrito não usou oportunidade para entrar no ensino superior

A maioria dos alunos carenciados de Santarém com acesso ao ensino superior através de um novo contingente especial ignorou a oportunidade, segundo um estudo divulgado, que mostra que quem usou o programa teve mais sucesso. Existem muito mais estudantes carenciados a permanecer no mesmo distrito quando transitam para o ensino superior quando comparados com os que têm mais rendimentos, sendo que “em alguns distritos, a percentagem é três a seis vezes superior”, lê-se no estudo que mostra que este é um problema que se sente mais entre os alunos de Santarém, Portalegre, Guarda, Bragança, Viana do Castelo e Leiria.

Uma equipa de investigadores avaliou o impacto da política responsável por reservar 2% de vagas no ensino superior público para os mais carenciados e concluiu que em 2023 apenas 43% dos alunos elegíveis (escalão A do Apoio Social Escolar) concorreu através do novo contingente. O estudo mostra ainda que quase metade dos colocados (41%) não teria ficado no curso que escolheu se não tivesse activado este apoio, salienta Pedro Luís Silva, coordenador do estudo divulgado pelo Edulog, da Fundação Belmiro de Azevedo.

Entre os que se candidataram através do contingente especial, 93% conseguiram vaga, uma percentagem que desce para 78% quando se analisa os restantes candidatos elegíveis que não usaram a nova benesse. O estudo mostra que o programa funciona, mas “lança um aparente quebra-cabeças. Porque é que os alunos não usaram o contingente?”, questionou Pedro Luís Silva. Os investigadores encontraram três possíveis obstáculos: desconhecimento sobre o novo programa, restrições financeiras das famílias e desajustamento entre a oferta de programas no ensino superior e os interesses dos estudantes. Os elevados custos do alojamento continuam a ser um dos principais motivos que impedem de estudar longe de casa.