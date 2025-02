Moradores de Foros da Charneca exigem mais infraestruturas e segurança rodoviária

Saneamento e escoamento de águas, construção de passeios e arruamentos, colocação de lombas redutoras de velocidade, vias por alcatroar e buracos por tapar são algumas das revindicações dos moradores da localidade de Foros da Charneca, concelho de Benavente. A população esteve reunida no centro social da localidade no domingo, 19 de Janeiro, data em que a Associação de Moradores e Proprietários de Foros da Charneca assinalou um ano de existência.

Num encontro aberto à comunidade, a associação apresentou as contas de 2024 e o plano de actividades para 2025 e comprometeu-se a transmitir as preocupações dos moradores à Câmara Municipal de Benavente e Junta de Freguesia de Benavente. “Faço um balanço positivo do trabalho da associação. A interlocução entre a câmara e a junta tem sido muito profícua e agora é dar tempo para os resultados das parcerias e diálogos que temos tido com essas entidades”, disse a O MIRANTE Amaro Lopes, presidente da associação.

A morar há 53 anos na localidade, Fernanda Oliveira, de 70 anos, relata que a terra pouco ou nada evoluiu. Defende a colocação de lombas e passadeiras, porque têm medo de atravessar a estrada. Os idosos também não têm um centro de dia ou um local onde conviver. Passam a maior parte do tempo em casa e as distrações passam por ir ao supermercado a Benavente ou, no caso de Fernanda, passar tempo no Facebook.

Sesinando Luís tem 79 anos e mora há mais de meio século nos Foros da Charneca. Na sua ideia está tudo na mesma na localidade mas o que fazia falta eram fossas e melhoria do espaço público. Sentado ao lado, Florindo dos Santos, com 90 anos, defende o mesmo: mais fossas e melhoria dos esgotos. Sublinha que a localidade é segura para viver e gostava de ver a construção do novo aeroporto para os proprietários que estão a vender as suas casas terem mais rentabilidade.

Impacto do novo aeroporto preocupa residentes

O que motivou a constituição da Associação de Moradores e Proprietários de Foros da Charneca foi o vazio que ficou da inactividade da antiga Liga de Melhoramentos dos Foros. Uma nova associação de moradores permitiu fazer a ponte entre a população e as autarquias. “Houve um marco na localidade que foi o pós-2013 em que fomos esquecidos. Tinha que surgir alguém para fazer a interlocução com a junta e Câmara de Benavente”, reitera Amaro Lopes.

Com a construção do novo aeroporto no concelho de Benavente, alguns residentes temem a instalação de empresas poluidoras e a falta de descanso. Quem comprou casa há menos tempo em busca de melhor qualidade de vida receia os impactos que uma infraestrutura dessa dimensão possa causar.