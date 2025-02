Alunos da Escola Santa Iria criaram instalação sobre a poluição dos mares

Os alunos das turmas B e D do 8.º Ano, da EBI Santa Iria, em Tomar, criaram uma instalação com o título “Novos Oceanos”, patente no átrio da escola. O trabalho foi desenvolvido no âmbito do projecto de educação ambiental “Templários pelo Ambiente”, em colaboração com a Biblioteca Escolar.

A instalação, que mostra a realidade da poluição dos mares, pretende sensibilizar a comunidade escolar para a necessidade de mudar comportamentos e de intervir de forma proactiva e célere na defesa dos oceanos. Os alunos empenharam-se na recolha dos materiais e na construção da instalação, fazendo jus ao lema do projecto: Emergência Global, Acção Local.