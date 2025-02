Alverca mobiliza-se para ajudar João Paulo Silva, ex-presidente da Filarmónica Alverquense

João Paulo Silva ficou tetraplégico em 2023 na sequência de uma queda em casa. Com uma vida activa e muito ligada ao associativismo, o ex-presidente da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense viu a vida virada do avesso mas não se conformou com o diagnóstico médico em Portugal.

Artistas e meia centena de voluntários ajudaram a angariar fundos para os tratamentos em Madrid, num espectáculo que decorreu durante três dias em Alverca do Ribatejo.

A vida de João Paulo, 56 anos, mudou drasticamente após ter sofrido uma queda que o deixou tetraplégico. Em Agosto de 2023, caiu em casa quando se deslocava da sala para a cozinha e só se lembra de estar no chão e não se conseguir mexer. Nunca foi saudável porque é transplantado renal, foi operado à garganta, nariz, apêndice, a uma hérnia e ao bócio, mas sempre se manteve activo.

Antes da queda, recorda apenas de se ter queixado à médica que sentia as mãos dormentes à noite, mas o quadro foi considerado “normal”. Esteve internado no Hospital de Vila Franca de Xira e foi operado à coluna cervical em Lisboa. Os médicos diagnosticaram um problema entre a vértebra C3 e a C5, a causa para a tetraplegia.

Esteve um mês numa casa de repouso e fez tratamento durante três meses no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão. Os médicos, após dois meses de tratamentos, disseram que não havia hipótese de voltar a recuperar, mas João Paulo não ficou convencido. Falou com terapeutas cubanos e pesquisou clínicas por toda a Europa. Em Barcelona foi rejeitado por uma clínica porque o acidente já tinha ocorrido há mais de um ano; e em Toledo os tratamentos eram iguais aos de Alcoitão e por isso não valia a pena.

Surgiu a possibilidade de fazer tratamentos numa clínica em Madrid. Primeiro João Paulo foi à experiência e ao fim de uma semana já mexia um pouco os dedos e os ombros. Em Outubro de 2024 começou o primeiro ciclo de três meses de tratamentos, interrompidos 12 dias por causa de uma infecção urinária. O recomeço foi uma luta, após ter estado duas semanas parado. Este mês João Paulo voltou a estar internado pelo mesmo motivo. Como é algaliado é frequente ter infecções urinárias.

Artistas e voluntários mobilizam-se em espectáculo solidário

Gerou-se uma onda de solidariedade com o caso de João Paulo, que começou desde muito jovem a fazer parte do movimento associativo do concelho de Vila Franca de Xira. Enquanto presidente da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense (SFRA), durante 15 anos, e na organização das Festas de Alverca, conheceu muitos artistas. Continua a ser presidente da AIPNE - Associação para a Integração de Pessoas com Necessidades Especiais, de Alverca do Ribatejo, instituição que se juntou a outras, da qual fez parte, para a organização do evento solidário. Vários artistas portugueses fizeram questão de actuar gratuitamente nos dias 24, 25 e 26 de Janeiro, na SFRA, para que João Paulo volte a Madrid para mais três meses de tratamentos. Cada ciclo custa 50 mil euros, valor que mais de 50 voluntários se comprometeram a juntar no evento em Alverca. As receitas de bar, o valor das entradas, farturas e churros reverteram na totalidade para a causa.

“A onda de solidariedade tem sido muito grande, a maior onda foi de pessoas que conheço, mas que não são minhas amigas. Já conhecia muitos artistas, metade são meus amigos pessoais, mas vieram outros que não conheço”, disse João Paulo, sublinhando que muitos artistas tiveram de ficar de fora do evento porque já não havia disponibilidade.

Em Espanha, João Paulo está numa casa de repouso e diariamente tem seis horas de tratamentos intensivos na clínica, ajudado por máquinas que o ajudam a mexer. Só pára para almoço. É acompanhado em permanência pelos pais, irmã e cunhado, que se vão revezando em Madrid.

Desiludido com a nova direcção da SFRA

Antes da queda, a SFRA era a segunda casa de João Paulo. A instituição foi a eleições no final de 2024 e João Paulo candidatou-se a vice-presidente, por outra lista, oposta à do actual presidente, porque defende ser importante haver escolha para que os sócios se mobilizassem. “As pessoas estavam acomodadas. Na primeira assembleia onde participei estavam 400 sócios e nos últimos anos vinha pouca gente porque estava tudo bem na SFRA. Duas listas incentivam os sócios a votar e foi o que aconteceu”, conta.

João Paulo lamenta que fossem colocados alguns entraves à realização do evento solidário nas instalações da SFRA. “Estou desiludido com a nova direcção. Depois de tudo o que foi feito eu pedi a cedência desta casa para angariar os fundos e os entraves todos que me puseram desanimam. Tenho de pagar água, luz e fazer o seguro de responsabilidade civil quando a SFRA tem um seguro desses enorme. Esta casa nos últimos 15 anos ajudou muita gente, de escolas a eventos solidários e nunca pedimos nada a ninguém, disponibilizámos tudo o que tínhamos”, lamenta.