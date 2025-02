Antigo agente da PSP de Tomar morre afogado após cair ao rio Zêzere

Américo Alves, 70 anos, antigo agente da Polícia de Segurança Pública de Tomar morreu no dia 30 de Janeiro, na praia fluvial da Bairradinha, concelho de Ferreira do Zêzere. O alerta foi dado às 15h27, tendo sido mobilizados para o local 20 operacionais dos Bombeiros de Ferreira do Zêzere, Tomar e Abrantes, apoiados por 10 veículos terrestres e dois meios aquáticos. Esteve também no local uma ambulância do INEM e a GNR. As buscas foram realizadas durante a tarde até o corpo ter sido resgatado, por volta das 19h00. A vítima, que era o único tripulante do barco, terá escorregado e caído ao rio quando verificava a embarcação, tendo morrido por afogamento.

Américo Alves, pai de dois filhos, foi agente da PSP durante décadas na esquadra de Tomar, local onde residia. Encontrava-se reformado. O corpo vai a sepultar esta segunda-feira, dia 3 de Fevereiro, às 15h00, no cemitério de Marmelais, em Tomar.