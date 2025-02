Ecolezíria reforça a frota com a entrada ao serviço no concelho de Alpiarça

A recolha dos resíduos sólidos urbanos (RSU) no concelho de Alpiarça passou a ser feita pela Ecolezíria desde o início de 2025. A presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona (PS), explicou em reunião do executivo que a taxa de cobertura de custos que o município tinha com esse serviço rondava os 30%, o que implicava não ter condições do ponto de vista legal para obter financiamento para aquisição de veículos, que por imposição teriam de ser eléctricos. A CDU votou contra devido ao aumento de custos directos para os munícipes e aludiu a críticas de outros municípios ao trabalho da Ecolezíria, defendendo que devia ser o município a assegurar o serviço.

A Ecolezíria reforçou há poucos dias a frota, num investimento de cerca de 204 mil euros, justificando a medida com o alargamento do seu raio de acção ao concelho de Alpiarça. Sónia Sanfona explicou em Setembro de 2024, no âmbito da proposta de aprovação da integração dos serviços de gestão de resíduos urbanos em “baixa” na RESIURB - Associação de Municípios para o Tratamento de Resíduos Sólidos, detentora da Ecolezíria, que quando entraram em funções havia dois veículos antigos com “problemas sérios”, dizendo que o mais recente tinha deixado de funcionar e a reparação não tinha suporte na realidade financeira da autarquia.

Segundo a autarca socialista, com este passo pretende-se também cumprir todas as regras que a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) impõe e maximizar a eficiência do serviço. A proposta foi aprovada por maioria, com os votos contra da CDU na reunião de câmara de 29 de Janeiro.