Escuteiros de Alhandra realizam Concurso de Sopas

O Agrupamento de Escuteiros 1164 de Alhandra promove, a 8 de Fevereiro, o seu 2º Concurso de Sopas. Uma iniciativa que terá lugar no Mercado Municipal de Alhandra e onde estarão dez sopas a concurso. O evento, além de permitir aos interessados provar várias sopas e conviver com os restantes participantes, vai também contribuir para a participação dos jovens escuteiros num encontro internacional que se realiza na Suíça em Agosto.

O valor angariado, refere a associação a O MIRANTE, servirá para ajudar a pagar a ida do grupo a Kandersteg, ao Kandersteg International Scout Center, onde o grupo irá terminar as comemorações do seu 25º aniversário. Neste evento internacional, segundo o grupo, “os jovens serão convidados a interagir em actividades com escuteiros de todo o mundo, aprendendo a língua, características, cultura e tradições de vários povos”. O agrupamento de Alhandra acolhe jovens de vários locais da região, de Santarém a Lisboa e de várias camadas sociais, pretendendo também que o concurso de sopas ajude a dinamizar a vila. O evento começa pelas 18h30 e as entradas custam 7 euros para os adultos e 3,50 para as crianças. A animação estará a cargo do grupo Flor de Chá.