Mação estuda possível parceria com empresa de animação turística

Empresa Ponto Aventura proporciona serviços de animação turística, especializados na adaptação do desporto de aventura para fins pedagógicos e formativos. Câmara de Mação estuda possível parceria com empresa para desenvolver actividades no território.

Na última reunião de câmara de Mação foi discutida uma possível parceria entre a empresa Ponto Aventura e câmara municipal, após a empresa pedir uma reunião para discutir o potencial turístico de Mação. Na reunião, que se realizou a 22 de Janeiro, foi também aprovado a concessão da praia fluvial de Mação para a festa de aniversário anual da empresa, que se realizou no domingo, dia 26 de Janeiro.

O vereador Vasco Marques, que está encarregue do pelouro da Gestão e Coordenação de Praias Fluviais, afirma que a Ponto Aventura é uma empresa já conhecida, que “tem actuado esporadicamente no nosso território”, tendo a entidade pedido uma reunião para apresentar o potencial turístico do concelho de Mação. O vereador afirma que o potencial turístico do concelho é “muito significativo” e que a reunião seria interessante para analisar junto da empresa que futuras actividades se podem realizar no território.

A presidente da câmara, Margarida Lopes, mostrou-se disponível para se reunir com a empresa, realçando que futuramente, caso exista alguma parceria entre ambas as partes, terá que haver protocolos para os eventos e a possível parceria com a empresa. A Ponto Aventura está sediada em Constância e organiza um conjunto de actividades diversificadas, desde simulações de paraquedismo, escalada e canoagem até organização de programas de animação para famílias, escolas, empresas e muito mais. Foi criada em 2011.