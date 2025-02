Ourém debateu a valorização dos produtos locais como factor de desenvolvimento

O Paço dos Condes de Ourém, na vila medieval, foi palco, na tarde desta sexta-feira, dia 31 de Janeiro, da Tertúlia do Desenvolvimento Local. A iniciativa foi promovida pela ADIRN – Associação do Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte e pelo município de Ourém. O evento, aberto à participação de todos os interessados, teve como principal objectivo fomentar uma partilha de conhecimento e reflexão criativa sobre os processos de desenvolvimento sustentável, analisando o modelo de crescimento da região e recolhendo contributos para a Estratégia de Desenvolvimento Local 2030.



A sessão centrou-se nas temáticas da agricultura, alimentação e gastronomia de base local. O painel de oradores contou com a presença do presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, do secretário de Estado da Agricultura, João Moura, do presidente da Federação Minha Terra, Miguel Torres, do director executivo da AJAP, Firmino Correia, e da consultora especialista em gastronomia, Olga Cavaleiro. A moderação ficou a cargo do coordenador da ADIRN, Jorge Rodrigues.



Luís Albuquerque sublinhou a importância da valorização dos produtos locais e das tradições gastronómicas, realçando que a agricultura sustentável deve ser incentivada como factor de desenvolvimento económico e de preservação da identidade regional. O secretário de Estado da Agricultura, João Moura, destacou as diversas oportunidades e desafios que o sector agrícola enfrenta, frisando que os agricultores são os maiores aliados do meio ambiente. Falou ainda dos prémios internacionais que o país tem vindo a receber, resultado do reconhecimento da qualidade excepcional dos seus produtos agrícolas.



Miguel Torres abordou a importância dos pequenos investimentos no sector agrícola, destacando também a interligação entre a alimentação, o turismo e a gastronomia como pilares fundamentais para o desenvolvimento local. Firmino Correia defendeu que se deve garantir acompanhamento contínuo aos jovens agricultores nos primeiros anos da sua actividade, para garantir o sucesso e a sustentabilidade das suas explorações.



A tertúlia permitiu ainda abordar o papel da gastronomia na promoção do território, com Olga Cavaleiro a reforçar a relevância da preservação das tradições culinárias e da valorização dos produtos endógenos como elementos diferenciadores e estratégicos para o turismo e economia locais. O evento terminou com um momento de degustação de produtos regionais, apoiado pela Escola de Hotelaria de Fátima (EHF).