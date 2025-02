Rally Terras de Auren regressa a Ourém

A Câmara de Ourém vai estabelecer novo protocolo com o Clube Automóvel da Marinha Grande com vista à realização do Rally Terras de Auren. O acordo, aprovado na última reunião do executivo, vai permitir repetir a prova de automobilismo que na sua primeira edição levou muito público e emoção ao concelho de Ourém, em prova a contar para o Campeonato Portugal Start Centro Ralis. A edição 2025 do Rally Terras de Auren vai decorrer no concelho de Ourém nos dias 4 e 5 de Abril.