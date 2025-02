Tomar atribui 55 bolsas de estudo para o ensino superior

A Câmara de Tomar vai atribuir 55 bolsas de estudo a alunos residentes no concelho que se encontram a frequentar o ensino superior público, num valor total de 28.200€. A proposta foi aprovada em reunião do executivo municipal, após análise técnica efectuada pelos serviços. Candidataram-se, no presente ano lectivo, 88 alunos. Foram excluídos aqueles que não cumpriam os requisitos previstos no regulamento, nomeadamente referentes à idade, valor do rendimento per capita ou acumulação de benefícios.

Os candidatos aprovados vão receber do município bolsas que se situam entre os 30 e os 125 euros mensais, correspondentes aos dez meses do ano lectivo, sendo que o valor das mesmas, no caso de cinco deles, está ainda dependente do valor dos apoios a atribuir por outras entidades.