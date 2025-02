Abertura do posto de saúde de Foros da Charneca refém de sistema informático

A abertura do posto de saúde nos Foros da Charneca continua envolto em incertezas, enquanto a população permanece sem uma data concreta para poder receber cuidados de saúde primários na localidade. Amaro Lopes, presidente da Associação de Moradores e Proprietários de Foros da Charneca, diz que estava prometida a abertura da extensão de saúde para este mês de Janeiro, e que ia ter, duas vezes por semana, um médico e enfermeiro para atender os utentes.

Entre compromissos assumidos pela Câmara de Benavente e atrasos burocráticos do Ministério da Saúde, a expectativa cresce, mas a data de abertura do espaço está pendente da operacionalidade do sistema informático que teima em não estar pronto.

A vereadora do PSD na Câmara de Benavente, Sónia Ferreira, questionou, em reunião do executivo, o ponto de situação relativamente à abertura do posto de saúde dos Foros da Charneca. A autarca recordou que há cerca de um ano apenas faltava a colocação de mobiliário, responsabilidade dos centros de saúde, e manifestou preocupação com o arrastamento do processo.

“Passou-se praticamente um ano, e continuamos a aguardar. Também não havia médico, algo que foi solucionado com o médico que vai a Santo Estêvão. Gostaria de saber se isso se mantém e para quando é que está agendada a abertura do posto de saúde nos Foros da Charneca”, perguntou ao executivo CDU.

O presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho (CDU), garante que da parte do município “o compromisso está em condições de ser cumprido”, assegurando que “existe médico disponível, o doutor Silva Guerra, que é quem vai assegurar o funcionamento da extensão”. Segundo o autarca, o atraso deve-se a questões relacionadas com o sistema informático interno, cuja responsabilidade recai sobre o Ministério da Saúde. Carlos Coutinho explicou que estas dificuldades foram confirmadas pelo presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) do Estuário do Tejo, com quem manteve contacto no dia 17 de Janeiro.

“O prazo que me tinha dado era o mês de Janeiro, no qual ainda estamos. Vamos ver se ainda é possível cumprir. A abertura está presa por questões relacionadas com a ligação ao sistema interno de informática, que está com algum atraso”, afirmou. A abertura do posto de saúde dos Foros da Charneca tem gerado expectativas na população, que aguarda por um serviço de proximidade, fundamental para reduzir deslocações a outras localidades.