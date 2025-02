Bombeiros de Azambuja alertam para necessidade de novo quartel em dia de aniversário

A comandante dos Bombeiros Voluntários de Azambuja lembrou no seu discurso durante a sessão solene das comemorações do 93º aniversário da associação humanitária, realizada a 19 de Janeiro, a necessidade de um novo quartel, “que está esquecido” e que só será possível com o “apoio do município e possíveis fundos comunitários”. Thays Freixo sublinhou que há viaturas que têm de ficar estacionadas fora do quartel por falta de espaço.

Agradecendo à Câmara de Azambuja o apoio na compra do veículo de desencarceramento, Thays Freixo alertou para a necessidade de renovação dos veículos de combate a incêndios rurais, onde o mais novo conta com mais de 20 anos. “Bem sabemos a luta que é durante o Verão manter a operacionalidade total dos mesmos, de maneira que os meios no município estejam disponíveis e em condições seguras para todos”, sublinhou.

A comandante referiu ainda ser “necessário haver não só bombeiros e comandantes interessados em carreira digna e subsídios de risco”, mas também “mais força e pressão política local, junto das entidades competentes” para que tal aconteça. “É urgente avançar com a valorização dos bombeiros portugueses. Nós existimos e não paramos dia nenhum. Para os bombeiros, nenhuma manifestação nas ruas ou greves será suficiente para atingir os grandes objectivos. É necessário unir forças pelos vários flancos para que se consiga atingir este feito”, disse.

O presidente da direcção da associação humanitária, António José Matos, aproveitou a ocasião para agradecer e elogiar o legado deixado pelos vários comandos e direcções anteriores, que contribuíram para “avanços e melhorias”, e para que os Bombeiros de Azambuja gozem hoje de “respeito e profissionalismo”.

António José Matos, que também é vice-presidente na Câmara de Azambuja, destacou o empenho e dedicação do anterior comando, liderado por Ricardo Correia e que tinha como adjunta Thays Freixo, que através do espírito de união conseguiu com que fosse possível a compra de um novo veículo de desencarceramento.