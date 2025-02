Campinas desencalham e regressam a Coruche com novidades

A Câmara Municipal de Coruche lança o novo sistema de partilha de bicicletas Campinas, agora mais moderno, robusto e abrangente.

Financiado pelo FEDER no âmbito do Alentejo 2020, o sistema inclui 25 bicicletas eléctricas distribuídas por cinco estações, estendendo-se também a Vila Nova da Erra. O projecto visa promover a mobilidade sustentável, reduzir as emissões de poluentes e incentivar a actividade física.

Disponíveis todos os dias do ano, as Campinas prometem ser a opção ideal para quem procura uma alternativa ecológica e prática ao transporte tradicional.

Recorde-se que as bicicletas de uso partilhado estiveram paradas devido a um problema tecnológico e sem luz verde para operar. Questões informáticas foram adiando o regresso dos velocípedes que agora se efectiva.