Carias de Sousa recandidata-se à Região Sul da Ordem dos Engenheiros

O engenheiro António Carias de Sousa recandidata-se ao Conselho Diretivo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, que abrange o distrito de Santarém. Tem como adversário o engenheiro de Abrantes, José Eduardo Marçal, que fez parte da lista de Carias de Sousa e que juntamente com outros elementos divergiram da gestão do actual presidente, e que apresentou a candidatura em Almeirim perante meia centena de profissionais.

A eleição termina no dia 8 de Fevereiro. Encabeçando a lista RA para o mandato 2025-2028, com o mote “Valorizar Engenheiros para Valorizar Portugal”, António Carias de Sousa diz que apresenta uma equipa comprometida com a defesa da profissão e o desenvolvimento da sociedade, numa região que possui mais de 32.500 engenheiros inscritos.

A lista aposta na formação contínua, com maior divulgação externa, e apoiar oportunidades de desenvolvimento profissional, com destaque para áreas como cibersegurança, IA, sustentabilidade, Building Information Modeling - BIM, eficiência energética e Environmental, Social and Governance. O candidato aposta ainda no reforço da comunicação e marketing, na criação de parcerias estratégicas e na valorização da experiência dos engenheiros seniores.

O recandidato propõe também programas de mentoria, iniciativas de acolhimento para novos membros e a promoção da igualdade de oportunidades e inclusão. Para agilizar os procedimentos defende a simplificação e modernização de processos, a desburocratização e descentralização, e a aposta na transparência e na delegação de competências. António Carias de Sousa diz que está com a sua equipa preparado para liderar a estrutura e enfrentar os desafios do futuro, da transformação digital à sustentabilidade.

A lista RA é composta por profissionais como Elisa da Silva (candidata a vice-presidente), Rita Moura (candidata a secretário), Pedro Santos Coelho (candidato a tesoureiro) Carla Melfe de Figueiredo (candidata a vogal), Daniel Vaz Silva (candidato a vogal) e Susana Antas Serôdio (candidata a vogal).