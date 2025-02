Homem de 27 anos detido em Alenquer por abuso sexual de menor

Vítima de 15 anos vivia com o suspeito e começou a ser abusada sexualmente no Verão de 2024.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve no sábado, em Alenquer, um homem de 27 anos, suspeito de crimes de abuso sexual de menor dependente, agravados.

O homem vivia com a vítima, uma menina de 15 anos, que após sofrer reiteradamente os abusos acabou por contar o sucedido aos profissionais de saúde do Hospital de Vila Franca de Xira.

O homem começou a abusar da vítima no Verão de 2024, mas só no final de Janeiro foi feita queixa à polícia, em colaboração com a unidade hospitalar.

“No imediato, a PJ desenvolveu as diligências investigatórias urgentes, recolhendo fortes elementos probatórios que permitiram a detenção do arguido”, refere a nota da PJ.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Torres Vedras, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coacção de apresentações periódicas e proibição de contactos com a vítima.