Arruda dos Vinhos nega descargas poluentes na Ribeira das Salemas

A espuma branca que foi vista nos últimos dias na Ribeira das Salemas em Arruda dos Vinhos não era proveniente de descargas ilegais de resíduos, esclareceu esta semana o município de Arruda dos Vinhos.

O município reagiu a vários comentários e publicações de moradores de Arruda dos Vinhos nas redes sociais, onde estes davam conta de alegadas descargas ilegais e de falta de maior fiscalização no terreno por parte do município. Agora, a câmara municipal diz que após uma fiscalização dos técnicos da autarquia foi possível concluir que a espuma é resultante “do efeito conjugado de um maior caudal, mais velocidade de circulação e arrastamento de alguma vegetação cortada, o que criou um efeito de vórtice e, assim, a formação de espuma”. A câmara, liderada pelo socialista Carlos Alves, afiança fazer uma monitorização constante destas situações, “trabalhando sempre de forma preventiva e não reativa”, admitindo no entanto que nos últimos anos foram rectificadas algumas situações que passaram a impedir a continuação de descargas ilegais na ribeira.