Câmara de Alenquer atribui 87 mil euros a associações desportivas

A Câmara Municipal de Alenquer assinou um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a União Recreativa e Desportiva de Atalaia no valor de 54 mil euros. A verba destina-se a promover a modalidade de futebol no município de Alenquer, abrangendo todas as faixas etárias. Segundo a autarquia, o clube tem vontade de continuar a fazer crescer um projecto que, ao longo dos últimos 14 anos, tem vindo a crescer de forma significativa.

Foi igualmente assinado um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a Sociedade Recreativa do Camarnal no valor de 33 mil e 500 euros para a colectividade continuar a fomentar a prática da modalidade de laser run e pentatlo moderno em Alenquer. A colectividade promove o recrutamento de atletas na comunidade, nas escolas e forma atletas em todos os escalões etários. Posteriormente alguns destes atletas participam em competições de âmbito nacional e internacional.