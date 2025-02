Cimpor lança visitas virtuais a fábrica de Alhandra

A Cimpor apresentou na última semana a possibilidade dos interessados realizarem visitas virtuais ao Centro de Produção de Alhandra em 360º, oferencendo uma visão detalhada das instalações e equipamentos, bem como de todo o processo de produção de cimento. Segundo a empresa, a visita virtual permite uma experiência interactiva naquela que é a fábrica de cimento mais antiga do mundo a operar no mesmo local. A visita pode ser feita a partir do site da Cimpor através de computador, tablet ou telemóvel. “Este projecto reforça o compromisso da Cimpor com a transformação digital, a inovação e a relação de proximidade com a comunidade e com todos os interessados em conhecer os avanços tecnológicos do sector”, refere a empresa em comunicado.