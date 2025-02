Freguesia de Almoster com nova carrinha de transporte escolar

A Câmara de Santarém ofereceu uma carrinha de transporte escolar à Junta de Freguesia de Almoster, numa acção simbólica que decorreu na escola básica de Almoster e que contou com a participação do presidente do município, João Leite, do presidente da Junta de Freguesia de Almoster, Pedro Costa, e de crianças e professoras daquele estabelecimento de ensino.

O veículo de nove lugares para transporte exclusivo de crianças, está preparada com todas as exigências legais e vai reforçar os circuitos de transporte escolar, informa o município. Na ocasião, João Leite referiu que o município vai continuar a pautar a sua actuação, numa conjugação de esforços com as juntas de freguesia do concelho, de forma a servir as crianças, as famílias e a comunidade local.