Malaqueijo tem Igreja de São Brás requalificada

A Igreja de São Brás, em Malaqueijo, recebeu obras de requalificação e no dia 1 de Fevereiro o templo foi palco de uma concorrida cerimónia para assinalar o momento. Estiveram presentes o bispo de Santarém, D. José Traquina, o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, os vereadores Miguel Santos, Miguel Paulo e Susana Gaspar, os membros do executivo da União de Freguesias de Azambujeira e Malaqueijo, liderado por Fernando Costa, os membros da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São João Baptista da Ribeira, outras personalidades convidadas e muita população da aldeia.

A intervenção de fundo contou com diversos apoios, tendo a Câmara Municipal de Rio Maior atribuído um apoio financeiro no valor de 20 mil euros, aprovado em reunião do executivo.

FOTOS - CM Rio Maior