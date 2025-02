Recuperados passadiços da Fonte dos Touros em Rossio ao Sul do Tejo

A requalificação dos passadiços da Fonte dos Touros, junto ao rio em Rossio ao Sul do Tejo, concelho de Abrantes, foi assinalada no sábado, 1 de Fevereiro, com a realização de um evento aberto à população com espaço infantil, dinamizado pela Associação Juvenil Rossiense. A empreitada teve um custo de 47 mil euros.

Na ocasião, o presidente da União de Freguesias de S. Miguel do Rio Torto e de Rossio ao Sul do Tejo, Luís Valamatos, destacou os materiais usados nesta requalificação “que são mais modernos, mais resistentes e amigos do ambiente”, felicitando a câmara municipal por este investimento. “Temos aqui um espaço ímpar e gostaria que os abrantinos o usassem mais”, referiu o autarca, salientando que o objetivo desta intervenção foi colocar o espaço novamente ao serviço das pessoas.

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, destacou a importância deste espaço que foi agora requalificado mencionando que “importa mantê-lo e aqui a Associação Juvenil representa um papel importante, ao passar a mensagem aos mais novos para manter o espaço público em condições”.

“Com estes materiais recicláveis e mais duradouros, esperamos que possamos ter durante muito tempo este espaço cuidado e capaz de responder àqueles que nos visitam da melhor forma possível”, concluiu o presidente do município.

O passadiço de madeira junto à Fonte dos Touros foi construído em 2004, no âmbito da Rota dos Cântaros e Cantos e, actualmente, apresentava um conjunto de patologias que tornavam a sua recuperação inviável. Nesta intervenção agora realizada, foi mantido o desenho do passadiço, mas optou-se por substituir a madeira por um material 100% reciclado, de modo a ser sustentável, diminuir os custos de manutenção e aumentar a sua durabilidade.