Combate à exclusão em destaque no Fórum do Conhecimento em Abrantes

O Edifício Pirâmide recebeu mais uma edição do Fórum do Conhecimento, promovido pela Câmara Municipal de Abrantes. O evento realizou-se a 4 de fevereiro e teve como temas principais a inclusão e multiculturalidade. O painel contou vários especialistas e oradores como João Costa, director da Agência Europeia para as Necessidades Especiais e a Educação Inclusiva, Nuno Gomes, assessor municipal para o desporto, que divulgou o programa “Abrantes Desporto Inclusivo”, e várias professoras em representação de diferentes escolas do concelho, que debateram os projectos e estratégias que as escolas desenvolvem para combater a exclusão.

Outras temáticas do Fórum do Conhecimento foram dedicadas exclusivamente à integração dos migrantes, tendo sido apresentado o projecto “Conhecer para Acolher”, que desenvolve actividades de integração de diferentes etnias e culturas, promovidas pelo município de Abrantes.