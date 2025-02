Demissões na direcção dos bombeiros de Benavente

Três membros da direcção apresentaram a demissão, alegando divergências com a Câmara Municipal sobre o financiamento das corporações de bombeiros do concelho. A associação funcionará com uma direcção reduzida até novas eleições.

A Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Benavente sofreu um revés com a demissão de três dos seus sete membros, incluindo o presidente.

A decisão em causa, que terá sido tomada terça-feira, 4 de Fevereiro, deve-se a desacordos em relação ao modelo de financiamento do município com corporações de bombeiros do concelho.

Nuno Martins, presidente demissionário, confirmou hoje a O MIRANTE que, além das três demissões na direcção, “todo o Conselho Fiscal se encontra demissionário”.

A mesma fonte não quis adiantar mais pormenores e remeteu para um comunicado a ser lançado ainda hoje pela direcção.

Os quatro elementos remanescentes da direcção vão assegurar o funcionamento da associação até à realização de novas eleições.