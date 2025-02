Desapareceram as árvores centenárias do Jardim do Coreto na Chamusca

As árvores centenárias que embelezavam há mais de um século o Jardim do Coreto, na Chamusca, já foram deitadas abaixo. O início da empreitada de requalificação do Jardim da República, conhecido popularmente como Jardim do Coreto, já decorrem há algumas semanas e muitos populares continuam com receio da possibilidade do emblemático espaço ficar desvirtuado em relação ao que era.

Esta fase da requalificação urbana da vila da Chamusca vai envolver um investimento de cerca de 150 mil euros e abrange o Largo João de Deus (Jardim do Coreto) e as ruas Marques de Carvalho, Almirante Gago Coutinho, Miguel Bombarda, Ruy Gomes da Silva e Engº José Belard da Fonseca.

