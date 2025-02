Empresa contratada para construção da Creche Municipal do Sardoal desiste da obra

A empresa contratada para realizar a obra da Creche Municipal do Sardoal deixou de ter condições para realizar a empreitada seis meses depois do auto de consignação. O presidente da câmara, Miguel Borges, afirmou em sessão camarária que este é um direito que a empresa tem e que o procedimento da empreitada vai ser reaberto.

O autarca do Sardoal, que cumpre o último mandato como presidente do município, afirmou na reunião de executivo que esta situação é fruto de vários atrasos e burocracias, sublinhando que “várias entidades são responsáveis por isto”. “Há vários problemas, primeiramente atrasos em repostas do Tribunal de Contas, que demoram mais do que aquilo que devia ser, há aqui um conjunto de factores”, explicou o autarca. Miguel Borges garantiu ainda que vai ser iniciada a reabertura do procedimento, com também uma actualização de valores do custo da empreitada.

Recorda-se que a construção da nova creche municipal foi adjudicada em 2024 e tem um orçamento na ordem dos 900 mil euros. A futura creche municipal terá capacidade para 42 crianças, 10 no berçário, capacidade para 14 crianças na sala dois (crianças até 24 meses) e na sala três capacidade para 18 crianças (dos 24 aos 36 meses), segundo avançou Miguel Borges na altura.

A antiga Creche Municipal de Sardoal abriu portas no dia 1 de Setembro de 2020 e esteve a funcionar no espaço do Jardim de Infância, sendo a infraestrutura constituída por três salas: um berçário, dos 4 aos 12 meses, uma sala para crianças dos 12 aos 24 meses e outra dos 24 aos 36 meses. A creche era uma valência da Santa Casa da Misericórdia de Sardoal que foi assumida pelo município, visto que a Santa Casa tinha informado da decisão de encerrar definitivamente essa valência a 31 de Agosto de 2020.