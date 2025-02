Jovem guarda-florestal perde a vida em acidente e associação pede investigação aos pneus da viatura da GNR

A Estrada Nacional 119 voltou a ser palco de uma tragédia. Um acidente rodoviário em Foros de Almada, na tarde de 29 de Janeiro, tirou a vida a André Jesus, jovem guarda-florestal da GNR de Coruche, e deixou um colega gravemente ferido. As causas do sinistro ainda estão a ser investigadas, mas suspeita-se que um poste caído na via tenha estado na origem do acidente.

A morte de André Filipe Rodrigues de Jesus, guarda-florestal do Núcleo de Protecção Ambiental de Coruche da GNR residente na Golegã, é mais um nome a juntar a uma extensa lista de acidentes, com vítimas mortais, na Estrada Nacional 119 (EN 119) no concelho de Benavente. A colisão rodoviária, na tarde de 29 de Janeiro, vitimou mortalmente André Jesus e deixou ferido com gravidade o colega Brendon Lopes, que seguia ao volante do veículo, tipo pick up, da força de segurança. Ambos estavam aquartelados no posto da GNR em Samora Correia.

O acidente ocorreu em Foros de Almada, localidade da freguesia de Santo Estêvão, no concelho de Benavente, e fez ainda um ferido ligeiro, a única ocupante de um automóvel ligeiro, da marca Peugeot. O sinistro ocorreu numa zona de cruzamento, de ultrapassagem proibida e velocidade máxima de circulação a 50km/h. Com o impacto do embate a viatura da GNR ficou imobilizada fora da faixa de rodagem.

O óbito de André de Jesus, de 25 anos, foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira. O jovem militar residia na Golegã, localidade onde fez o percurso escolar e onde decorreram as cerimónias fúnebres. O pai de André, Jorge Jesus, também é militar da GNR com funções no posto de Tomar.

O ferido grave, colega do militar que faleceu, foi reanimado no local do acidente e, posteriormente, transportado ao Hospital de São José, em Lisboa com o acompanhamento da VMER de Santarém. Brendon Alcobia Lopes, natural de Montreal (Canadá) e com ligação familiar ao concelho de Tomar, permanece hospitalizado.

A filha do antigo cavaleiro tauromáquico João Ribeiro Telles, Matilde, era a condutora e única ocupante da viatura civil que esteve envolvida no acidente. Matilde Ribeiro Telles, que sofreu ferimentos leves, seguia ao volante de um automóvel ligeiro e foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira. O acidente ocorreu na mesma estrada, e a escassos quilómetros, onde há cerca de três meses se registou o trágico acidente que vitimou mortalmente o sobrinho Vicente, de dois meses, ferindo as quatro sobrinhas e a irmã Graça Ribeiro Telles.

Intempérie ajudou à tragédia

As causas do acidente estão sob investigação, mas à hora do acidente o piso estava molhado, numa tarde e início de noite marcadas pela forte chuva, vento e trovoada. Registaram-se várias quedas de árvores no concelho e, naquela estrada, caíram pelo menos dois postes para a via. Ao que tudo indica, os dois militares deram o aviso de um poste caído na estrada, mas terá sido um segundo poste que provocou o acidente fatal. A linha de investigação sustém que foi uma destas ocorrências que colocou os militares no caminho da tragédia.

Um poste de madeira, que sustentava cabos de telecomunicações, terá sido abalroado por um veículo pesado, tendo sido projectado e atingido a viatura da GNR que, na tentativa de evitar o obstáculo, se desviou, mas acabou por colidir numa viatura ligeira que seguia na outra faixa de rodagem.

Manifestações de pesar ao mais alto nível

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se consternado pelo “grave acidente de viação”, endereçando condolências à família da vítima e à GNR. Já a Assembleia da República aprovou, por unanimidade, um voto de pesar apresentado pela PSD pela morte do guarda-florestal da GNR André Jesus.

O Ministério da Administração Interna (MAI) também lamentou a morte do militar da GNR com “profundo pesar e consternação” com a ministra e os secretários de Estado da Administração Interna e da Protecção Civil a transmitirem ainda a sua grande preocupação com a evolução do estado de saúde do Guarda Florestal Brendon Alcobia Lopes, que também esteve envolvido no trágico acidente de viação.

A Associação dos Profissionais da Guarda - APG/GNR apresentou as “suas mais sentidas condolências” à família, aos amigos e camaradas de André Jesus e desejou “muita coragem” a Brendon Lopes.