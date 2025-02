Oncologia da ULS Lezíria assinalou Dia Mundial de Luta Contra o Cancro

O Serviço de Oncologia da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) organizou um conjunto de iniciativas destinadas aos utentes para assinalar o Dia Mundial de Luta Contra o Cancro, que se comemorou na terça-feira, 4 de Fevereiro. A sessão de abertura ficou a cargo de Sandra Bento, directora do Serviço de Oncologia, que destacou a importância do lema escolhido para este ano: "Unidos por cada um". Na sua intervenção, a médica oncologista sublinhou a relevância do trabalho em equipa e da abordagem individualizada ao doente: "o nosso principal objectivo é tratar o doente como uma pessoa única. Cada doente não se resume à sua doença; é uma pessoa, com uma história, um contexto familiar e social próprio. Devemos olhar para essa totalidade, porque só assim conseguimos oferecer um atendimento que valorize a individualidade de cada um, garantindo um cuidado específico", disse.

Fátima Santos, enfermeira em funções de chefia do Hospital de Dia de Oncologia, expressou o seu reconhecimento a todos os que colaboraram para a realização do evento, dando destaque à importância deste dia na luta contra o cancro. Seguiu-se um momento musical protagonizado por elementos da equipa de oncologia, que proporcionou aos utentes um ambiente de descontração e animação. A manhã culminou com uma sessão de Yoga do Riso, dinamizada pela enfermeira especialista em Saúde Comunitária, Célia Mestre. A iniciativa procurou demonstrar os benefícios do riso na promoção do bem-estar e na capacidade de enfrentar a doença.

Durante a tarde houve espaço para mais momentos musicais, a cargo de Paulo Anjos, doente oncológico em remissão, que brindou os presentes com a sua interpretação vocal e instrumental na viola, e ainda de Jorge Heliotrope, também doente oncológico, que enriqueceu a tarde com a sua actuação no saxofone.