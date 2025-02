Recapturados os últimos dois fugitivos da prisão de Vale de Judeus

Os últimos dois dos cinco evadidos da prisão de Vale de Judeus, a 7 de Setembro de 2024, foram recapturados na quinta-feira, 6 de Fevereiro, em Alicante, Espanha, anunciou a Polícia Judiciária (PJ). Rodolfo José Lohrmann, de 59 anos, e Mark Cameron Roscaleer, de 35, foram detidos pela Polícia Nacional depois um trabalho em conjunto com a Polícia Judiciária.

Rodolfo José Lohrmann estava referenciado pelo envolvimento em criminalidade altamente organizada e especialmente violenta, de âmbito internacional, dos quais se sublinham os crimes de associação criminosa, branqueamento, roubo a banco, entre outros. Estava a cumprir uma pena de prisão de 20 anos. Mark Cameron Roscaleer, do Reino Unido, está referenciado pela prática de criminalidade especialmente violenta, como roubo com arma de fogo e sequestro. Estava a cumprir uma pena de prisão de nove anos.

Recorde-se que a fuga de Vale de Judeus, em Alcoentre, no concelho da Azambuja, envolveu cinco reclusos, dois deles portugueses, já recapturados Fábio Loureiro e Fernando Ribeiro Ferreira. A fuga levou o Ministério da Justiça a avançar com a instauração de nove processos, visando o ex-director, o chefe da guarda e sete guardas prisionais. Numa nota divulgada em Outubro do ano passado, o Ministério da Justiça destacou ainda a abertura de dois inquéritos autónomos: um relativamente ao comissário do estabelecimento prisional, pela “falta de concretização de uma medida de segurança e sobre uma situação de absentismo prolongado”, e outro à Direcção dos Serviços de Segurança “para avaliar o seu funcionamento e a capacidade de resposta a situações desta natureza”.