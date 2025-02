Abastecimento de água com constrangimentos em Foros de Salvaterra e Santo Estêvão

A Rua 28 de Março, em Foros de Salvaterra, vai enfrentar uma suspensão temporária do abastecimento de água na segunda-feira, dia 10 de Fevereiro, entre as 14h00 e as 18h00, devido a trabalhos no subsistema local.

Já na localidade de Santo Estêvão, no concelho de Benavente, os constrangimentos e eventuais falhas no abastecimento de água estão previstos para terça-feira, 11 de Fevereiro, entre as 14h00 e as 18h00. A Águas do Ribatejo avisa que esta situação diz respeito a trabalhos a realizar no subsistema de abastecimento de água.

A empresa, responsável pela gestão da rede, alerta ainda que, após as reposições do serviço nestas localidades, pode ocorrer alguma turvação da água.

Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos, os consumidores podem contactar a linha de apoio ao cliente através dos números 263 509 400 (dias úteis, das 09h00 às 18h00) ou 800 20 20 40 (fora do horário comercial e fins-de-semana).