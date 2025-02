Adjudicada empreitada para ligar a Rotunda de Santo António à Rotunda do Cerejal

Foi assinado a 3 de Fevereiro, no local da obra, o auto de consignação da empreitada “Ligação da Rotunda de Santo António à Rotunda do Cerejal”, em Torres Novas, adjudicada à empresa Matos & Neves, Lda., pelo valor de 375.165 euros (mais IVA) e prazo de execução de 210 dias.

A empreitada, que corresponde à Fase I (numa extensão de 183 metros) da ligação da Rotunda de Santo António à Rotunda do Cerejal, via habitualmente denominada por Carreiro das Cobras, tem como principal objectivo “criar mais uma artéria rodoviária que facilite o fluxo automóvel à malha urbana e retirar uma parte considerável de trânsito da Avenida dos Negréus e Avenida Sá Carneiro”, refere o município de Torres Novas em comunicado.

No conjunto da execução das fases I e II, explica a autarquia, prevê-se a execução de uma via de dois sentidos com uma largura de 3,25 cada, de passeios com a largura mínima de 1,50m de um dos lados da via, permitindo aos peões a circulação segura e zonas de estacionamento. O arruamento será dotado de um corredor verde, com recurso à plantação de uma cortina arbórea e de todas as infraestruturas como abastecimento de água, onde se incluem dois marcos de incêndio, rede de esgotos domésticos, esgotos pluviais, rede de gás, rede de iluminação pública, rede de instalação de telecomunicações em urbanizações e rede de rega.