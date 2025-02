Amigas e rivais conta a história de duas actrizes no Centro Cultural do Cartaxo

As actrizes Noémia Costa e Rosa do Canto vão estar no Centro Cultural do Cartaxo (CCC) na noite de 15 de Março, sábado, para apresentar a comédia Amigas e Rivais, que conta a história de duas conhecidas actrizes, Manuela e Dulce, e os seus altos e baixos a nível pessoal e profissional. Ideia de Noémia Costa, com texto de David Búzio e música e direcção musical de Nuno Pires, aborda ainda, de forma satírica, o panorama social e político em Portugal. Os bilhetes estão à venda no CCC e online.