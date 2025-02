Assalto dita o fim do ponto CTT em Aveiras de Cima

O assalto ao ponto CTT em Aveiras de Cima, concelho de Azambuja, com recurso a arma de fogo, levou a que a responsável pelo espaço tenha decidido abandonar aquele serviço que prestava à população da freguesia. A decisão está a afectar e a deixar descontente a comunidade, que passou a ter de se deslocar a outras freguesias para poder beneficiar de um serviço essencial.

Foi nesse sentido que José Manuel Pratas foi à última reunião do executivo da Câmara de Azambuja apelar aos autarcas para encontrarem uma solução. “Venho pedir bom-senso para ajudar a resolver esta situação (…), para não deixar fechar um local que faz falta à população de Aveiras de Cima”, disse.

Em resposta ao munícipe, o presidente do município, Silvino Lúcio (PS), fez saber que perante a decisão da responsável pelo ponto CTT, reuniu com a administradora local dos CTT numa tentativa de ser encontrada uma solução. “Houve o assalto e a pessoa que estava a tomar conta indisponibilizou-se para continuar, além de outros problemas que já havia”, começou por referir.

Reconhecendo que o serviço CTT “é essencial para uma comunidade”, o autarca adiantou que vai passar a ser a Câmara de Azambuja a assegurar o serviço com a abertura de Ponto CTT no Espaço Cidadão em Aveiras de Cima, através de protocolo a assinar com os Correios. Não vai ser, sublinhou Silvino Lúcio, “caso inédito porque já alguns municípios”, assim como juntas de freguesia, têm estabelecido protocolos com os CTT “para dar continuidade a este serviço que é bastante relevante”. No entanto, advertiu, vai demorar algum tempo até o serviço entrar em funcionamento por questões relacionadas com telecomunicações.

O serviço CTT em Aveiras de Cima já funcionou em três estabelecimentos comerciais distintos. Noutras freguesias do concelho, nomeadamente em Vale do Paraíso e Vila Nova da Rainha, o ponto CTT é assegurado pelas juntas de freguesia.