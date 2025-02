Campanha “Este Natal, Compre Local” apoia IPPS e escola do concelho de Santarém

A Câmara de Santarém entregou os cheques, no valor de 3.333€, às duas instituições particulares de solidariedade social (IPSS) vencedoras do sorteio da campanha “Este Natal, Compre Local” e à escola vencedora da criação do logótipo da campanha, promovida pelo município. Nesta edição foram contemplados o Lar de Santo António da Cidade de Santarém e a Associação dos Familiares e Amigos de Doentes Psicóticos – A FARPA, bem como à Escola Básica do Vale de Santarém.

Os cheques foram entregues pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e pelo vereador Carlos Martinho. “Esta iniciativa tem objectivos concretos. O primeiro foco essencial é contribuir na época natalícia para a economia local. O investimento do município tem um efeito multiplicador na economia local que vai até aos 300 mil euros de impacto para os nossos empresários”, disse na ocasião João Leite, que deixou ainda palavras elogiosas à rede social do concelho, na resposta que dá à comunidade.