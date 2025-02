Pegou fogo à casa da ex-companheira em Alverca

Um homem de 43 anos foi detido pela Polícia Judiciária por ser suspeito de ter incendiado com um isqueiro a casa da ex-companheira, na zona de Alverca do Ribatejo, no dia 26 de Janeiro. O incêndio teve lugar num contexto de violência doméstica, informa a PJ em comunicado. O fogo colocou em perigo toda a habitação e deixou a casa parcialmente destruída. O detido vai agora ser presente ao Departamento de Investigação e Acção Penal de Vila Franca de Xira para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial e conhecer as medidas de coação a aplicar.