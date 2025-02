Utentes alertam para falta de acompanhamento às grávidas no Hospital de Vila Franca de Xira

O Hospital de Vila Franca de Xira voltou a falhar às grávidas no último fim-de-semana e juntou-se a outros hospitais da região de Lisboa que fecharam as urgências de obstetrícia e ginecologia, obrigando as utentes a procurar respostas mais longe das suas residências. Uma situação que tem gerado descontentamento na comunidade - até porque não é a primeira vez que as urgências de ginecologia de VFX encerram portas, como O MIRANTE tem noticiado - e por isso o Movimento de Utentes dos Serviços Públicos (MUSP) de VFX diz que está na hora de serem feitas mudanças urgentes na unidade de saúde. E alerta para o facto da unidade de saúde não estar, alegadamente, a conseguir acompanhar devidamente as gravidezes de risco.

Nélia Ferreira, líder do MUSP, diz conhecer de perto os problemas da obstetrícia do Hospital de VFX, já que a sua neta nasceu nessa unidade em Janeiro. “Vimos que o hospital não consegue dar seguimento prévio às grávidas. A partir das 35 semanas em diante não o conseguem garantir, nem mesmo em casos de gravidezes de risco. E isso é muito alarmante”, avisa. Para a responsável, a actual situação em que tem funcionado a obstetrícia do hospital tem causado “transtornos incríveis” aos utentes e alguma coisa tem de ser feita. “Isto não pode continuar assim”, condena.

Preocupado com o que está a acontecer, o MUSP de VFX diz ter enviado um e-mail no final do ano passado para a administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo, liderada por Carlos Andrade Costa, a solicitar uma reunião para efectuar um ponto de situação do funcionamento do hospital mas o grupo lamenta não ter tido uma resposta. O MIRANTE questionou o Hospital de VFX sobre estes assuntos mas também não recebeu qualquer resposta até ao fecho desta edição.

Segundo a informação publicada no portal do Serviço Nacional de Saúde, para além de Vila Franca de Xira estiveram fechados outros serviços de urgência durante o fim-de-semana na região de Lisboa, nomeadamente Almada, Barreiro e a urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Também no final do ano passado e em Janeiro deste ano a urgência de obstetrícia de VFX fechou portas, neste último mês juntamente com a do Hospital de Santarém. “Vemos toda esta situação com muita preocupação. É condenável e alarmante e os reflexos estão aí, com uma aparente subida das mortes infantis e de partos nas ambulâncias. Sentimos um grande desnorte, quer no Hospital de VFX quer na linha SNS 24”, lamenta a porta-voz do movimento de utentes.