Anomalias na rede eléctrica em Santarém reportadas à E-REDES

A Câmara de Santarém informou ter conhecimento da avaria de média tensão na zona do Sacapeito, nas Ruas Adelaide Félix e Soeiro Pereira Gomes, revelando que o problema já se encontra reportado à entidade com responsabilidade na matéria, “havendo o compromisso da E-REDES para as devidas reparações no decorrer dos próximos dias”.



A autarquia aconselha a que, em caso de anomalia na rede de electricidade, se reporte a situação através do Balcão Digital, da App E-REDES Digital, do WhatsApp (913 846 398) ou pela linha de Avarias Elétricas (800 506 506 - chamada grátis, 24h).