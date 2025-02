Cartaxo investiu quase meio milhão em viaturas para recolha do lixo

A Câmara do Cartaxo recebeu a segunda viatura de recolha de resíduos urbanos, tendo a primeira, de 19 toneladas, sido entregue em Setembro de 2024, totalizando um investimento de cerca de 473 mil euros. A mais recente tem 26 toneladas e está equipada com uma grua que possibilita a recolha nas ilhas ecológicas que estão em processo de aquisição, revela o município em comunicado.

O presidente da câmara, João Heitor (PSD), afirma que as novas viaturas permitem ao município implementar soluções mais sustentáveis e respeitadoras do ambiente no que concerne ao tratamento de biorresíduos e acrescentam segurança a quem trabalha diariamente “num serviço público de extrema importância” para toda a comunidade, quer em termos de preservação ambiental quer de saúde pública.