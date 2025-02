Castanheira do Ribatejo 14 horas sem electricidade e moradores exigem responsabilidades

Castanheira do Ribatejo ficou sem energia eléctrica durante grande parte do dia 26 de Janeiro. As falhas são recorrentes há mais de uma década e afectam a vida da população. Moradores puseram a circular um abaixo-assinado para pressionar as entidades responsáveis a encontrar uma solução definitiva.

Castanheira do Ribatejo esteve sem electricidade mais de 14 horas no dia 26 de Janeiro e moradores exigem apuramento de responsabilidades. O problema não é recente, porque há mais de uma década que a electricidade falta por longos períodos de tempo na freguesia, afectando o dia-a-dia dos cidadãos. Mas desta vez a situação superou o limite do tolerável e por isso os moradores já colocaram a circular um abaixo-assinado a reivindicar uma solução definitiva para o problema.

Ana Montez, residente na Urbanização de São João, tem de ir para casa da sogra para conseguir estar em teletrabalho porque a energia falta constantemente durante a semana. No entanto recorda que existem pessoas sem alternativa e que permanentemente têm de justificar às entidades patronais o motivo porque não conseguem trabalhar, pondo em causa o seu posto de trabalho. “O problema da falta de electricidade já tem anos. Quem se responsabiliza pelo estrago dos electrodomésticos, alimentos que se estragam no frigorífico e arcas congeladoras, pessoas que por questões de saúde têm de usar equipamentos que precisam de energia, mães com crianças pequenas e bebés e os restaurantes. Isto é grave”, lamenta.

E-Redes justifica com sequência de avarias

As queixas são do conhecimento da E-Redes e da Câmara de Vila Franca de Xira. O município solicitou esclarecimentos à E- Redes, na sequência do sucedido a 26 de Janeiro, e a empresa justificou com uma sequência de três avarias que foram sendo repostas sequencialmente durante a madrugada, tendo a última tido a sua reposição por volta das 07h00 de segunda-feira, 27 de Janeiro.

De acordo com as explicações da E-Redes a O MIRANTE, o período da interrupção de 26 de Janeiro coincidiu com a passagem da depressão Hermínia. As condições atmosféricas adversas provocaram avarias que afectaram várias localidades da freguesia inclusive a Quinta de São João, esta última apenas reposta por volta das 07h00 da manhã, incidente que teve início cerca das 17h00, do dia anterior.

Ocorreu nessa data a queda de uma linha de Média Tensão que teve de ser reparada. Este tipo de avarias por se localizarem no interior de instalações de utilização, são de difícil detecção o que pode tornar toda a reparação mais morosa. Sobre a forma como os clientes vão ser ressarcidos, a E-Redes garante que são compensados automaticamente, através de facturação do comercializador sem necessidade de interpelação, sempre que o tempo de interrupção calculado para determinado ponto de entrega seja superior aos tempos de interrupção máximos padronizados para cada zona de qualidade de serviço.

Segundo as explicações, este incidente não provoca danos em electrodomésticos nem outro tipo de equipamentos. “Não obstante caso ocorra alguma situação, deverá ser analisada, avaliada e verificada através dos canais de reclamações que estão à disposição dos clientes no site da E-Redes. O Regulamento de Qualidade de Serviço compensa os clientes de acordo com o racional supra exposto”, explica a entidade. Sobre o facto das falhas na rede eléctrica serem recorrentes, a empresa comprometeu-se a avaliar as causas das avarias e se justificam intervenções adicionais.