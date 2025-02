Construção da nova esquadra da PSP vai terminar mais tarde do que o previsto

Na última reunião camarária do Entroncamento, que decorreu 21 de Janeiro, foi aprovada a prorrogação da obra da nova esquadra da Polícia de Segurança Pública do Entroncamento, sem qualquer encargo acrescido pelo dono da obra. A obra iniciou-se a 3 de Novembro de 2023 e estava prevista acabar no próximo mês de Fevereiro, situação que preocupa Rui Madeira, vereador do PSD. “Já decorreu mais de um ano desde o início da obra, então como é que agora em pouco mais de 70 dias se vai conseguir concretizar os outros 57,6% que falta para concluir a obra? Deveria ter existido aqui alguma análise prévia da situação e mais antecipação”, salienta o autarca.

O vereador do PSD destacou também que a situação é “lamentável”, tendo em conta a importância do projecto para o concelho, onde “há unanimidade entre todas as forças políticas sobre a sua necessidade”, criticando também o facto de não estar presente no pedido de prorrogação o plano de trabalho para a nova fase da obra, o cronograma financeiro, o mapa de equipamentos e de mão de obra, o plano de pagamentos, entre outros dados.

Recorde-se que a empreitada de construção da nova esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Entroncamento teve cerimónia oficial, que contou com elementos do executivo municipal do Entroncamento, do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e de José Carlos Leitão, director nacional adjunto da PSP e superintendente-chefe, que simbolicamente colocaram em cimento a primeira pedra. A futura esquadra vai ter um custo estimado em dois milhões de euros, financiado na totalidade pelo Estado através do Ministério da Administração Interna.

Na altura, José Carlos Leitão lamentou as condições pouco dignas em que os agentes de autoridade têm trabalhado. O superintendente-chefe afirmou que não considera o concelho do Entroncamento como sendo inseguro, considerando que o problema está na percepção de falta de segurança sentida pela população.